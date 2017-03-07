WBC》郭俊麟首局大量失分 郭總：輸球主因
中華隊今天（7日）在經典賽首戰出師不利，碰上從資格賽晉級的以色列，全場被掃出20支安打，打線也受到壓制，終場以7比15吞敗，中華隊總教練郭泰源提到，先發投手郭俊麟大量丟分是輸球主因，將針對投手狀況再做檢討。
郭俊麟原本是中華隊陣中狀況最好的投手，因此被郭總排定為此戰先發，不料他首局就遭狙擊，接連被掃出6支安打，失掉4分，投不滿1局就退場，也讓中華隊先陷入落後，賽後郭總表示：「今天他控球狀況不是很理想，下場沒辦法很快把握，一下子就讓對方有機會大量得分。」
之後中華隊換上的5任投手也都有出現危機，其中陳冠宇、羅國華各被轟出1發全壘打，郭總提到：「後面上去的投手陸續失掉分數，導致最後沒辦法把分數追回來，不管是投手調度或是投手狀況都還要再檢討一下。」
中華隊將在台灣時間明天晚間5點30分再戰荷蘭，除了陳冠宇、蔡明晉、羅國華外，其餘投手都能登板，郭總透露，預計排出旅日投手宋家豪先發，打線方面則預計不會有太大變化。
以色列這次徵召眾多美職球員，陣容堅強，首戰先以2比1擊敗韓國，此戰再擊敗中華隊，24小時內取得2連勝，晉級希望濃厚，談到這匹今年經典賽「大黑馬」，郭總表示：「他們投手陣容非常堅強，打擊也很確實，是很可怕的球隊。」
(中時電子報)
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