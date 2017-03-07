世棒經典賽開打 腕表也跟著開戰

HUBLOT （右）Big Bang Aerobag MT88 田中將大限量款腕表58萬2000元、（左）經典融合系列世界棒球12強腕表，限量100只，53萬8000元。（HUBLOT提供）

HUBLOT Big Bang Unico King Gold 陶瓷表圈腕表，126萬1000。（HUBLOT提供）

TAG Heuer AQUARACER 300M Calibre 16 自動計時碼表搭配陶瓷表圈，曾被林智勝配戴過。（TAG Heuer提供）

2017年世界棒球經典賽（WORLD BASEBALL CLASSIC，簡稱WBC）如火如荼開打，積極投身棒壇的HUBLOT終成本屆經典賽官方指定計時，在跨足藝術、足球、賽車後，與兄弟牌TAG Heuer一樣也跨足棒壇，要積極搶攻棒球粉絲荷包。

其實HUBLOT早在2015年就延攬田中將大成為品牌大使，去年也攜手世界棒壘總會成為指定計時，涉足棒壇企圖心可見一斑，要跨足這領域，品牌自然在棒球相關腕表上也不馬虎，曾攜手田中將大推出Aero Bang MT88 藍色腕表，表殼螺絲以類似棒球的造型呈現，展現特色，去年也搭上經典賽捧上世界棒球12強賽限量表，招牌Classic Fusion系列表款小秒盤綴上棒球紅色縫線，橡膠表帶也縫上棒球皮革、縫線，表背也印上世界棒球12強賽標誌，儘管今年尚未聽聞有經典賽事表款，但成為經典賽指定計時也算是再向前跨出一大步。

不僅HUBLOT，自去年起成為中華職棒大聯盟官方計時的TAG Heuer今年仍蟬聯此寶座，而繼在去年推出AQUARACER 300M Calibre 5自動上鍊與Calibre 16計時碼表配合陶瓷表圈後，今年也將另外推出防水300M、紅色鋁質表圈款。

(中時)