世棒經典賽開打 腕表也跟著開戰
2017年世界棒球經典賽（WORLD BASEBALL CLASSIC，簡稱WBC）如火如荼開打，積極投身棒壇的HUBLOT終成本屆經典賽官方指定計時，在跨足藝術、足球、賽車後，與兄弟牌TAG Heuer一樣也跨足棒壇，要積極搶攻棒球粉絲荷包。
其實HUBLOT早在2015年就延攬田中將大成為品牌大使，去年也攜手世界棒壘總會成為指定計時，涉足棒壇企圖心可見一斑，要跨足這領域，品牌自然在棒球相關腕表上也不馬虎，曾攜手田中將大推出Aero Bang MT88 藍色腕表，表殼螺絲以類似棒球的造型呈現，展現特色，去年也搭上經典賽捧上世界棒球12強賽限量表，招牌Classic Fusion系列表款小秒盤綴上棒球紅色縫線，橡膠表帶也縫上棒球皮革、縫線，表背也印上世界棒球12強賽標誌，儘管今年尚未聽聞有經典賽事表款，但成為經典賽指定計時也算是再向前跨出一大步。
不僅HUBLOT，自去年起成為中華職棒大聯盟官方計時的TAG Heuer今年仍蟬聯此寶座，而繼在去年推出AQUARACER 300M Calibre 5自動上鍊與Calibre 16計時碼表配合陶瓷表圈後，今年也將另外推出防水300M、紅色鋁質表圈款。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。