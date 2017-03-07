全球貪腐趨勢指數 近半台灣民眾認民代可能涉貪

國際透明組織(Transparency International, TI)今日公布2017年《全球貪腐趨勢指數》（Global Corruption Barometer, GCB）我國及亞太地區16國的調查，結果顯示我國與澳洲、斯里蘭卡在所有關鍵問題的表現最為正面，民眾行賄比率相當低，79%的台灣民眾認為他們能夠參與打擊貪腐並有所貢獻，僅次於澳洲的80%。

值得注意的是，民眾對國內整體及各部門貪腐程度的觀感部分，認為較可能涉及貪腐的人員以立法委員（49%）、縣市議員（48%）較高，甚至超過民眾傳統印象中之警察（18%）、一般公務員（16%）與稅務人員（13%），24%受訪者則認為法官可能涉及貪腐。

2017年《全球貪腐趨勢指數》我國部分，是由國際透明組織委託全國公信力民意調查股份有限公司進行調查。主要的問卷題目包括民眾對國內整體及各部門貪腐程度的感受、對政府反貪工作效能的評估、受訪民眾或其家人在過去一年中是否有行賄的經驗，以及參與反貪腐的意願。

調查顯示，實際上，過去一年與公部門有接觸經驗民眾裡，送紅包或送禮物給公部門人員的比例不高，平均數為6%，戶政人員甚至為零，又如24%受訪者認為法官可能涉及貪腐情形，然只有6%的受訪者「在過去1年，有和法院接觸的經驗」，但有和法院接觸的經驗6%的人中，99%受訪者回答「從來沒有」送紅包或送禮給法官或是法院人員，來得到所需要的協助。

檢舉貪瀆的意願部分，有77%的受訪者認為，如果目擊貪汙事件，個人也有檢舉義務；也有53%的受訪者認為，必要時即使需去法院作證，也願意挺身檢舉貪汙事件。另外，47%的受訪者認為，多數人不願提出檢舉的原因，是因為擔心檢舉帶來的後果。

對於政府打擊貪腐的表現，54%的受訪者對政府打擊貪腐的成效並不滿意，29%的受訪者表示滿意。此外，有23%受訪者認為貪腐情況有減少，26%受訪者認為貪腐情況有增加，相較鄰近國家如日本28%、中國73%、香港46%及南韓50%受訪者認為該國貪腐有所惡化的情況為低。

廉政署解釋，這項國內民眾主觀的認知，與近期政府發佈的客觀數據容有落差；統計顯示，我國每十萬期中人口中遭起訴貪瀆罪名，以2008年的6.4最高，之後大致呈現下降趨勢，至2016年已降為3.3。貪瀆犯罪率下降、定罪率提升證明我國近年打擊貪腐確有成果。

廉政署表示，儘管人民的主觀看法與客觀數據並不一致，但政府仍需積極謀求改善。廉政政策與工作需要公私協力，非單一機關所能推動，廉政署除將持續加防貪、肅貪作為，包括風險偵測管控、有效稽核與事先預警、持續反貪腐宣導、加速揭弊者保護法立法及強化偵辦重大貪瀆案件之能量外，為使一般民眾瞭解反貪腐政策，並讓政策內容更周延普遍，彰顯各級政府首長清廉執政決心，將儘速邀集學者專家、機關首長強化反貪腐政策並對外說明，同時作為未來政策的指引，提高民眾對公部門廉潔印象，也回應國際透明組織對本次調查的建議與呼籲。

(中時)