打瞎薩德 陸可祭反輻射無人機
儘管中國再三反對並警告，但美韓7日仍宣布，基於戰略考慮，將儘速完成「薩德」（THAAD）反導系統的部署。而發射架與部分裝備6日晚已運抵韓國，據韓聯社報導，「薩德」相關裝備將在1-2個月內全部到位，因此分析認為，「薩德」最快將於今年4月開始服役。
而據大陸軍事微博「浩漢防務」分析，一旦「薩德」入韓，其配套的AN/TPY-2雷達將對中國構成嚴重威脅。由於該雷達探測距離達2000公里，意味中國境內大部分陸空軍演都無所遁形，而戰機出動的架次與數量等，也都會被觀測到。更致命的，就是中國境內的飛彈發射活動，都會被監測到，彷彿在你家裡裝了一台監控器。
分析指出，中國面對如此重大的威脅，勢必要在戰時採取反制措施。而因應「薩德」的硬殺傷方式有好幾種，其中就包括反輻射無人機的攻擊。若說「薩德」的雷達是整套系統的眼睛，那麼反輻射無人機的作用，就是打瞎敵人的眼睛。
在前不久舉行的阿布達比國際防務展覽會（IDEX）上，中航技展示了ASN-301反輻射無人機發射車的模型，意味著這款反輻射無人機已上了外銷的貨架。ASN-301是中國出口型的反輻射無人機，類似先前曾亮相的「哈比」國產型，而發射車是3×2共6架的發射箱佈局。
防務展現場上的宣傳資料顯示，ASN-301反輻射無人機機長2.5米、翼展2.2米，最大飛行時速為220公里，續航時間為4小時，而航程可達280公里，它可以藉由在無人機上加裝被動尋的導引頭與戰鬥部分，一旦發現雷達輻射的電磁信號，就能追蹤輻射源，直至發射導彈，摧毀敵方的雷達系統，或是由後方的操作人員透過遠端操控，控制反輻射無人機，以完成對目標的選擇與攻擊。
分析指出，由於「薩德」的雷達是機動式的，不像固定式的那麼容易攻擊。因此可先用多架電子偵察機，或是多顆偵察衛星，從不同方向加以定位，最後再以反輻射無人機對它進行精確打擊。
分析同時指出，中國除了使用反輻射無人機來對抗「薩德」系統的雷達外，機載反輻射飛彈等新反輻射手段也已成型，算是建立了一個體系，而反輻射無人機只是解放軍反輻射作戰體系中的選項之一。
ASN-301反輻射無人機外型酷似以色列可以從卡車上發射的哈比無人機（IAI Harpy），專家稱，這是中國科研人員在掌握哈比無人機的技術後國產化的型號。
1997年，中國以5500萬美元的價格，從以色列進口了約100架哈比無人機。按照合約，哈比無人機2004年12月應該要運回以色列進行技術升級。但五角大廈以哈比無人機上有美國技術為由，要求以色列扣押這批無人機，並解除合同。但以色列堅稱，它們是以色列自主設計的無人機，擁有全部的智慧財產權。而北京則強烈抗議，最後三方各退一步，哈比無人機最後沒有進行升級，於2005年原樣歸還中國。
(中時電子報)
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