打瞎薩德 陸可祭反輻射無人機

中航技近日在阿布達比國際防務展覽會上所展示的ASN-301反輻射無人機發射車模型。（圖/網路）

以色列在2001年巴黎航展中所展示的哈比無人機，中國的反輻射無人機據稱是中方掌握哈比無人機技術後國產化的產物。（圖/美聯社）

儘管中國再三反對並警告，但美韓7日仍宣布，基於戰略考慮，將儘速完成「薩德」（THAAD）反導系統的部署。而發射架與部分裝備6日晚已運抵韓國，據韓聯社報導，「薩德」相關裝備將在1-2個月內全部到位，因此分析認為，「薩德」最快將於今年4月開始服役。

而據大陸軍事微博「浩漢防務」分析，一旦「薩德」入韓，其配套的AN/TPY-2雷達將對中國構成嚴重威脅。由於該雷達探測距離達2000公里，意味中國境內大部分陸空軍演都無所遁形，而戰機出動的架次與數量等，也都會被觀測到。更致命的，就是中國境內的飛彈發射活動，都會被監測到，彷彿在你家裡裝了一台監控器。

分析指出，中國面對如此重大的威脅，勢必要在戰時採取反制措施。而因應「薩德」的硬殺傷方式有好幾種，其中就包括反輻射無人機的攻擊。若說「薩德」的雷達是整套系統的眼睛，那麼反輻射無人機的作用，就是打瞎敵人的眼睛。

在前不久舉行的阿布達比國際防務展覽會（IDEX）上，中航技展示了ASN-301反輻射無人機發射車的模型，意味著這款反輻射無人機已上了外銷的貨架。ASN-301是中國出口型的反輻射無人機，類似先前曾亮相的「哈比」國產型，而發射車是3×2共6架的發射箱佈局。

防務展現場上的宣傳資料顯示，ASN-301反輻射無人機機長2.5米、翼展2.2米，最大飛行時速為220公里，續航時間為4小時，而航程可達280公里，它可以藉由在無人機上加裝被動尋的導引頭與戰鬥部分，一旦發現雷達輻射的電磁信號，就能追蹤輻射源，直至發射導彈，摧毀敵方的雷達系統，或是由後方的操作人員透過遠端操控，控制反輻射無人機，以完成對目標的選擇與攻擊。

分析指出，由於「薩德」的雷達是機動式的，不像固定式的那麼容易攻擊。因此可先用多架電子偵察機，或是多顆偵察衛星，從不同方向加以定位，最後再以反輻射無人機對它進行精確打擊。

分析同時指出，中國除了使用反輻射無人機來對抗「薩德」系統的雷達外，機載反輻射飛彈等新反輻射手段也已成型，算是建立了一個體系，而反輻射無人機只是解放軍反輻射作戰體系中的選項之一。

ASN-301反輻射無人機外型酷似以色列可以從卡車上發射的哈比無人機（IAI Harpy），專家稱，這是中國科研人員在掌握哈比無人機的技術後國產化的型號。

1997年，中國以5500萬美元的價格，從以色列進口了約100架哈比無人機。按照合約，哈比無人機2004年12月應該要運回以色列進行技術升級。但五角大廈以哈比無人機上有美國技術為由，要求以色列扣押這批無人機，並解除合同。但以色列堅稱，它們是以色列自主設計的無人機，擁有全部的智慧財產權。而北京則強烈抗議，最後三方各退一步，哈比無人機最後沒有進行升級，於2005年原樣歸還中國。

(中時電子報)