花蓮醫院亂用藥？員工匿名爆料
衛福部花蓮醫院遭院內4名醫師爆料，指院內一位醫師無故進行非必要檢查，且亂開後線抗生素及其他藥物，無視病人健康、浪費健保資源，更讓杏林蒙羞。對此，花蓮醫院回應，就健保局核刪資料並未發現有何不妥，但健保局已接獲檢舉，將深入調查。
向媒體投訴的4人指稱，他們4人都具有中華民國醫師證書，基於醫生良知，不希望看見病人受到不適任醫師的傷害，才挺身而出，舉發這些違反醫學倫理及傷害病人的事情，最終目的是希望檢調單位及衛福部介入調查，收集相關事證，以保護病人。
對此，花蓮醫院副院長陳鵬升表示，醫院都有專門單位評估抗生素使用，但臨床醫師如果堅持用藥，只要沒傷害到病人，院方會尊重臨床醫師的判斷；關於用藥方面，健保署都會進行稽查核刪，就資料看來並未遭到異常的核刪，會尊重健保署的專業。但衛福部有接獲投訴，目前已對這位醫生展開相關調查。
(中時)
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