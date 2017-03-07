繁星放榜 為了阿嬤他選讀藥學系

屏中羅和憲選讀藥學系，想以所學回饋偏鄉醫療。（林和生攝）

屏中繁星放榜，其中不乏錄取台清交成等名校。（林和生攝）

屏女繁星入學表現優異，共有57人已錄取大學。（林和生攝）

大學繁星推薦放榜，屏中、屏女表現亮眼，分別有62人及57人上榜，其中不乏台清交成等國內名校。屏東女中教務主任姚政男指出，學生選填科系著重興趣與未來性，上榜系所多是目前職場最熱門的產業，方便畢業後直接就業。

屏東高中羅和憲以學測成績67分，加上原住民身分，成功錄取台北醫學大學藥學系，導師不諱言，以這種成績加上加分優勢，幾乎只要射箭就能中靶，填什麼學校都能上，至於為何鍾情「藥學系」？他回說，與部落醫療資源不足有很大關係。

出生牡丹鄉排灣族部落的他印象深刻地說，阿嬤非常愛喝珍珠奶茶，有次夜晚身體不適，鄉內衛生所都已關門，救護車需要超過1小時車程才能將她送往恆春的醫院急救，最後檢查出是腎結石；曾祖母也是因病急救無效而過世，未來可望回鄉奉獻所學，彌補偏鄉醫療不足困境。

屏東女中涂晏慈以學測69分，錄取台大法律系財經法組，時常關注時事的她表示，常看到司法判決與民眾期待背道而馳，不能確定是恐龍法官？抑或是對法條不瞭解造成的誤會甚深，想要深入研究，未來會朝法官路邁進。

以希望入學錄取台大心理的屏女趙淑英，因家境貧寒，考前還遇到父親罹癌，她說，常聽家人訴苦，未來想當臨床心理師，透過所學幫人分憂。

(中時)