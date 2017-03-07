美影集演菲總統鹹濕 菲嗆：該演美總統

美國一齣即將播出的電視劇影射菲律賓總統為好色之徒，菲律賓總統府馬拉坎南宮反嗆，電視劇其實應以美國總統為藍本。

菲律賓總統府發言人阿貝拉（Ernesto Abella）今天在記者會上回應，哥倫比亞廣播公司想影射的可能是美國自身的情況，「我真的認為他們應該用虛構的美國總統作角色」。

阿貝拉軟中帶硬地說，「這是他們的產業，這是他們的創意，我們無法阻止他們的創意，或許還有他們的品味。」

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）電視劇MADAM SECRETARY（國務卿女士），第3季第15集Break in Diplomacy預告片，播出1名身穿菲國傳統禮服的「外國領袖」非禮美國女國務卿麥考德（Elizabeth McCord）的劇情。

這集電視劇預定於3月12日播出，根據預告片，麥考德揮拳狠揍了這位外國領袖。

菲律賓駐美國大使館6日也透過聲明表達「強烈抗議」。

杜特蒂總統在競選時經常說一些有關女性的笑話，被部分人士斥為不尊重女性。另一方面，網路上也流傳著美國總統川普未進白宮之前摟著許多辣妹的照片。1060307

(中央社)