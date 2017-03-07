阿里山花季公路易壅塞 警加強疏導

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阿里山花季10日登場，嘉義縣中埔警分局針對阿里山公路易造成壅塞時段、路口（熱點），編排交通疏導崗及機動巡邏，加強執行交通疏導，維持交通順暢。

中埔分局今天表示，阿里山花季自3月10日起至4月10日，交通疏導的勤務重點日期，分別於3月11日、12日、18日、19日、25日、26日及4月1日、2日、3日、4日、8日、9日等假日。

中埔分局指出，花季期間，交通易壅塞路口將進行紅綠燈管制，分別在阿里山公路與國道3號交流道南下側車道路口、與大義路口、與富裕路口、與頂中公路口、與台3線路口、阿里山公路29公里（嘉義林管處臨時售票處）等處。

中埔分局說，花季期間，交通易壅塞時段分別是上午10至中午12時、下午4時至晚上7時。下山車潮壅塞，建議自小客車行駛替代道路，於阿里山公路28.5公里右轉嘉126－2線、嘉126線、台3線。阿里山公路28.5公里右轉嘉126－2線、嘉126－1線、嘉159甲線、台3線。

警方表示，花季期間，阿里山公路車流量大，對於逆向行駛及危害交通安全的重大違規車輛，中埔分局將依法嚴格取締。1060307

(中央社)