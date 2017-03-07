偽藥風暴民眾慌 藥廠：製藥專業犯罪
偽藥風波爆發多日，連醫師、藥師本身都不見得能辨識真假，一般病患要如何防範？生技藥廠表示，製藥不是麵粉加水，此一犯罪集團應該是有藥廠製藥經驗的，有一定的專業技術。
生技廠表示，這種事理論上很少發生，因為現在台灣藥師教育做的蠻不錯的，法規也愈來愈先進，一發生很快就會被機制揪出來，也相信衛生單位很快就可以解決。
廠商表示，治療藥都是從醫療院所的處方，都有一定的採購流程，處方藥理論上都非常嚴謹，要查很容易，還是得從公權力去杜絕。從此次事件看來，此一犯罪集團應該是有藥廠製藥經驗的，有一定的專業跟技術。
廠商指出，製藥不是麵粉加水，從色澤、打錠，還打凹字（不是凸字），這種若不是「專業藥劑」很難做的出。
藥廠高層認為，現在最重要的是確定哪些是真的、假的，幫助民眾換藥，避免沒有藥品使用的狀況。藥師也表示，現在大家吃的藥很不安全，患者都很恐慌，換藥或是讓病人安心最重要；希望主管單位盡快公布偽藥批號，讓藥師能透過QR code掃瞄辨識把關。
至於擁有超過70家藥局的大樹醫(6469)針對此次的偽藥風暴表示，會配合衛福部在第一時間將問題藥品下架、回收，大樹藥局站在替消費者把關的立場，建議消費者若對自身狀況有疑慮，可回原看診單位讓醫師重新檢視身體狀況與用藥安全。1060307
(中央社)
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