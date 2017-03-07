黃致列連9週登Click!StarWars冠軍

我要評比

南韓當紅歌手黃致列獲得Click!StarWars排行榜 3月首週（2月27日至3月6日）冠軍。

從去年年底至今，黃致列已連續9週榮登該排行榜冠軍寶座，再次展現超高人氣和實力。

南韓「亞洲經濟」報導，若連續10週獲得冠軍，屆時Click!StarWars方面將親自把獎盃送到黃致列手中，他的表現備受期待。1060307

(中央社)