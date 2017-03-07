陸旅遊業者看台灣 工匠精神具吸引力

陸客團遊覽車昨天衝撞民宅，有上海旅遊業者表示，交通事故頻傳降低陸客赴台旅遊意願。但值得注意的是，大陸經濟在「調結構」轉型中，高端商務客對台灣的工匠精神很有興趣。

去年5月20日後，大陸旅客赴台遊人數就一直被外界關注。內政部統計指出，106年的陸客來台人數較105年少了67.1萬人。

不少大陸業者表示，用微信（WeChat）宣傳台灣旅遊時，都有陸客留言，「領導規定那邊不能去了」。

上海天慧旅遊諮詢有限公司總經理林怡慧表示，去年5月20日之後，一開始只是陸客團減少，但台灣後來傳出陸客國道火燒車事件，則影響自由行旅客赴台的意願，加上近來的遊覽車事故，都讓台灣旅遊安全受質疑。

但林怡慧觀察，大陸官方在推動「中國製造2025」的過程中，欲透過弘揚「工匠精神」來提升產品的品質。而台灣一些傳統技藝展現出來的「工匠精神」，則成為大陸高端商務客的考察對象。

她舉例，三義木雕、南投水里蛇窯都是很好的考察點。技師們在燒窯、上釉的過程中，都讓大陸商務客感受到工匠精神的細膩；此外，他們對水里蛇窯如何結合文創的經營模式、形象規劃也很好奇。

林怡慧表示，除了走訪景點，這些商務客也會到台灣的企業參訪或是到學校上幾天課。當台灣企業展示一支新台幣250元、鑲滿水晶的原子筆，這些高端商務客都發出「我們以後也要做這種筆」的稱讚。1060307

(中央社)