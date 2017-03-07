為了凝聚感情 池上大埔社區打造窯烤披薩
以阿美族為主的池上鄉大埔社區，近幾年來居民情感日漸生疏，為了凝聚感情，打造了「柴燒窯」，居民透過DIY披薩、麵包重拾過去良好的互動，並推出特色遊程，希望帶動部落產業經濟。
大埔社區居民以阿美族大埔部落與陸安部落為主，由全台最美樟木林道公路台20甲線連結；其中陸安部落位於大埔山南麓山腰下，屬於半封閉型社區，由於冬季北風吹不進來，十分溫暖。
大埔社區發展協會總幹事林柳杏表示，過去大埔社區居民互動良好，可是近年來，大家都躲在家裡，因此號召了20多位居民，花了半天時間打造「柴燒窯」，大家可以DIY披薩、麵包等容易上手的食物，現在大家每個月都會來聚餐一次，感情也變得越來越好。
她說，社區目前推出「春意盎然、夏炎蟬鳴、秋涼心舒、冬藏品鮮」四季主題遊程，搭配部落廚房原味道地的窯烤披薩、梅醋、洛神花茶、香草茶、小米酒等風味飲料，還有植物染、竹藝編織等傳統工藝體驗。
她說，不同時節到大埔，都有不一樣的玩法，半天到2天1夜的套裝遊程，歡迎全國遊客到部落體驗鄉村的美好，洽詢單位電話：089-862893。
勞動部台東就業中心吳玉敏主任表示，大埔社區發展協會執行勞動部多元就業開發方案經濟型計畫第一年，希望透過計畫執行，發展社區部落產業，創造就業機會，且以契作方式跟部落小農合作，提升在地小農收益；並效法社會企業精神，提撥利潤盈餘10%回饋社區，做為社區老人照護與部落孩童獎助學金。
(中時)
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