愛的總舖師 行「膳」身心障學員

土庫華聖啟能中心學員吃得津津有味。（許素惠攝）

來自台北及雲林的義廚料理美食，行「膳」土庫華聖啟能中心學員。（許素惠攝）

土庫華聖啟能中心學員以中國鼓向行善總舖師感謝。（許素惠攝）

來自新北市及縣內一群總舖師，中午料理多道佳餚行「膳」土庫華聖啟能中心，佐了愛與熱血的壽司、烏龍麵、紅燒排骨等美食，吃起來不只暖胃，也很暖心，大夥兒吃得津津有味，連平日鮮少言語的學員都打開話匣子稱讚。

許獻譽、謝裕程、吳炳陽等人，都是日本料理店的老闆與總舖師，見許多同業在北部發起行「膳」活動，為弱勢族群義煮，覺得很有意義，大家集思廣益想把愛的美味遞送到偏鄉更需要的地方。

華聖啟能中心主任劉振旺指出，義廚間接得悉該中心學員多數來自弱勢家庭，加上勸募不易，決定來送愛，昨晚便將募來的魚、肉與蔬果等食材先送來，一早開始忙著整理、清洗。

雖然是第一次行善，但是大家都是資深總舖師，熱血地各顯神通，盡展專精手藝，壽司、烏龍麵、紅燒排骨、肉骨燉湯等，甚至連飯後甜點蛋糕都備齊。

學員表演中國鼓向廚師們道謝，多道美味佳餚讓學員大快朵頤，吃得津津有味，平時吃不多的人也胃口大開，吃了一大盤，美食挑動了味蕾，也打開了話匣子，多位木訥的學員難得開口稱讚。

(中時)