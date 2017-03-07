大林蒲遷村普查 史哲：3案供居民選擇

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高雄市副市長史哲與市府團隊說明大林蒲遷村普查作業。（李義攝）

林蒲遷村普查作業提出三種安置方案供居民選擇。（李義攝）

林蒲遷村普查作業也明確指出規畫中的集體遷村安置地點。（李義攝）

高雄市政府展開大林蒲、鳳鼻頭遷村意願普查，贊成反對聲音交雜，副市長史哲表示，普查是先瞭解居民意願後，送交中央做為參考，才能進行土地及經費規畫，並非就是結果；未來，遷村與否還是會交由居民進行討論，市府會力爭不增居民額外負擔。

史哲說，普查是針對居民進行逐家逐戶調查，共計發出11640分問卷，讓居民可以暢所欲言表達對遷村的看法及自身的需求。

問卷裡的「現金方案」、「土地方案」及「集合住宅安置方案」等3個遷村安置方案是供居民瞭解，也特別註記「對個別安置戶而言，上表三種方案換算成可領取的補償金救濟金總額都是等值的」。

至於有部分居民質疑普查是否具實質意義？史哲強調，問卷結果並不代表全案最終的結果，而是把居民的意願反映給中央，做為土地及經費規畫作業基礎。

民政局表示，已於1月4至6日舉辦3場普查問卷說明會，所有過程公開透明，也請當地居民踴躍表達意見，以確認對遷村的看法，作為市府後續政策規畫參考依據。

問卷調查以105年12月31日設籍大林蒲、鳳鼻頭地區住戶為對象，採全面式普查辦理，並於大林蒲活動中心設置普查專案辦公室供鄉親就近洽詢，並預計3個月完成。

大林蒲地區近2萬位居民飽受汙染所苦，行政院長林全去年底到當地與居民面對面聽取心聲並公開道歉。

(中時)