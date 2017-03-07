女性職業選擇 家長依舊期望三師

我要評比

台灣推動性別平權多年，但男女的刻板印象仍舊存在，一項調查顯示，家長建議女兒的學系和職業選擇，依舊以護理師、老師、會計師的「女性三師」為最多。

主辦「台灣傑出女科學家獎」多年的台灣萊雅公司，在今年1月17日至29日，針對台灣20歲以上民眾完成1069份問卷，另外加上家中有國高中子女的家長問卷216份。在95％信賴度下，抽樣誤差為正負6.7個百分點。

調查顯示，家長建議女兒的學系選擇，前三名分別是「醫護（33.3％）」、「商管（31.5％）」、「人文藝術（24.1％）」。

相較之下，家長建議兒子的學系選擇，則是「機電與工程（46.3％）」、「商管（22.3％）」、「基礎科學研究（18.5）」。

調查問及女生最適合從事的工作，前三名（複選題）分別是護理人員（62.4％）、老師（58.7％）、商管金融工作（47.6％）。科學研究（30％）和工程師（28.2％）則敬陪末座。

調查單位分析，傳統「女性三師」觀念，即護理師、老師、會計師，在現今社會仍然存在。台灣民眾普遍不看好女性投入科學領域，主要原因包括擔心影響婚姻和家庭，女性容易蠟燭兩頭燒。另外，工程、科學界男性居多，家長也會擔心女生學理工，未來工作不好找。

吳健雄基金會執行長林明瑞建議，學校應發展典範、鼓勵女生投入科學研究。高中是人生黃金階段，學習最為快速，且行為仍可以塑造，「要改變看法，就要在高中階段完成，上了大學就來不及了。」

吳健雄基金會近年就到高中女校舉辦教育巡訪，帶女學生做實驗，激發科學興趣，也邀請傑出女科學家得主到校演講。林明瑞說，很多學生受到感動，瞭解女性不要劃地自限，應勇於追逐夢想。1060307

(中央社)