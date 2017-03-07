建商申蓋綠建築 4月起要繳保證金
台北市市政會議今天通過「台北市綠建築保證金及維護費用管理辦法」，4月起，若建商申請綠建築建案，須繳納保證金與維護費用。
建管處副總工程司洪德豪表示，建商申請綠建築建案，通常會有容積獎勵。北市在民國103年實施綠建築自治條例，要求建商在取得使用執照後2年，須取得綠建築標章，違者依「行政執行法」罰5000元以上、30萬元以下怠金，可連罰。
不過，洪德豪也說，「怠金不可能天天罰，補辦文件也需要時間」，為讓建商主動取得綠建築標章，訂定保證金制度。
洪德豪說，建商必須在領取建造執照、使用執照前，繳納各一半的保證金，按工程造價的5％計算。舉例來說，假設建築物造價為1億元，保證金則須繳納500萬元，若沒繳保證金，就不會核發建照與使照。
此外，綠建築涵括太陽能板等高價物，維護需一定費用，管理委員會公共基金恐有限，辦法也要求建商必須繳納維護費用，依「公寓大廈管理條例施行細則」第5條規定繳納公共基金的一半。
「公寓大廈管理條例施行細則」第5條指出，工程造價為新台幣1000萬元以下者，公共基金為千分之20；造價逾1000萬元至1億元者，為千分之15：造價逾1億元至10億元者，為千分之5；造價逾10億元者，為千分之3。
洪德豪舉例，以造價1億元的建築物來算，維護費用為77萬5000元。因有1000萬元要繳千分之20、9000萬元繳納千分之15公共基金，共繳納155萬元，維護費用為155萬元的一半，為77萬5000元。1060307
(中央社)
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