休學包水餃考廚師 基中洪瑜宏錄取體大
繁星推薦今天放榜，就讀基隆高中的洪瑜宏，曾一度休學在市場包水餃打工，並參加職訓考取廚師執照，如今錄取國立台灣體育運動大學，期盼在大學生涯找到人生目標。
碇內國中畢業的洪瑜宏，因曾休學因而年紀比班上同學大2歲，同學尊稱他為「學長」，洪瑜宏不只是學長而已，也是班上的領導者與核心人物。
談到為何休學？洪瑜宏說，理由其實很簡單，考上高中後，頓時找不到人生目標，就毅然決然辦理休學，跑去市場包水餃打工，期間也參加職訓中心課程，考取廚師執照，但因患有僵直性脊椎炎，有時痛到無法站立，決定重拾書本，回到學校上課。
洪瑜宏原本打算唸完高中後繼續就業，學測前1個月突然興起想考大學念頭，匆忙準備1個月，雖然學測只有49級分，但仍順利考取國立台灣體育運動大學。
洪瑜宏說，因曾休學在外闖蕩，看得比同年齡還多，眼界也較廣，回到校園後，時常想起工作的辛苦回憶，「唸書真是輕鬆多了」，雖還沒確定未來方向，但因為喜歡運動選填體育大學，盼能在大學生涯找到未來方向。1060307
(中央社)
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