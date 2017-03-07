指郭台銘3億男 周玉蔻二審仍判賠200萬

鴻海董事長郭台銘不滿名嘴周玉蔻指他捐新台幣3億元政治獻金而求償。二審認定周玉蔻未合理查證，負有過失侵害名譽責任，判應賠償200萬元，並登報道歉，還可上訴。

全案緣於台北市長柯文哲在民國104年1月接受電視台專訪，表示選前某企業家拿3億元給他的對手。後來周玉蔻在電視節目爆料，點名郭台銘就是「3億男」，郭台銘向檢方控告周玉蔻涉妨害名譽，並民事求償千萬。

本案牽扯到政商名人，一審台北地院曾經先後傳喚柯文哲、立委柯建銘、郭台銘出庭作證。

一審在104年8月底認定，調查結果證明郭台銘未捐款3億元政治獻金給時為台北市長候選人連勝文，周玉蔻只憑柯文哲轉述對話就爆料，未向柯建銘、郭台銘等人查證，指涉郭台銘違反政治獻金法，藉此謀利，使郭台銘的社會評價受到貶損，應負過失侵害名譽的損害賠償責任，須賠償200萬元並登報道歉。

周玉蔻不服判決提起上訴、郭台銘也提起上訴，要求周女應賠償千萬元及到三立新聞台親自朗讀道歉聲明。案件由台灣高等法院審理，並於今天宣判。

合議庭調查發現，周玉蔻在說出3億男言論前，僅向柯文哲、簡余晏求證及參酌新聞網站有關柯建銘影音受訪報導；周玉蔻明知各媒體對柯建銘所謂「所言不假」的報導有所出入，卻沒親自向柯建銘查證。

合議庭指出，大眾傳播業者應就事實為忠實報導，不得任意基於自身利益、政治立場或其他因素為扭曲、片斷報導、甚或編造、杜撰虛偽情事，周玉蔻從事新聞工作達40年，應知悉甚詳；周女言論挾雜其評論，使閱聽大眾容易誤認郭台銘是以損贈鉅額政治獻金的方式，藉此圖謀不法利益，以一般經驗法則，這些言論確足以貶損郭台銘在社會上的評價，而侵害郭台銘名譽權。

合議庭表示，審酌兩造身分地位、經濟狀況等，判周玉蔻賠償200萬元，並在4大報及美麗島電子報刊登道歉聲明。全案還可上訴。

此外，刑事部分，郭台銘控告周玉蔻涉妨害名譽案件，因郭台銘日前已撤告，檢方已將周玉蔻處分不起訴。1060307

(中央社)