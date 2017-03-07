經典賽首戰慘敗 曾文誠：先發掉分太快
中華隊在經典賽（WBC）首戰一路落後，最終以7比15慘敗給以色列，球評曾文誠認為，中華隊先發投手掉分太快，對比賽走向有關鍵影響。
中華隊今天在先發投手郭俊麟投不滿1局就丟4分提前退場的情況下，一路處於落後，6局下半好不容易靠林智勝兩分打點安打和林益全的高飛犧牲打追到3比6，但7局上半被打出兩支帶有打點安打，守備又發生要命失誤多掉3分，讓中華隊以3比11大幅落後。
以色列8局上半再添1分，9局上半再轟出3分砲，將領先持續拉大；中華隊即便在9局下半靠張志豪、蔣智賢、林益全帶有打點的安打要回4分，最終仍以7比15吞敗。
球評曾文誠表示，中華隊攻守戰力相較之下，打擊還不錯，投手就稍嫌薄弱，但今天一開始優勢沒有顯現出來，劣勢卻很快被突顯出來，先發投手郭俊麟求好心切，想催球速反而影響控球，他丟前兩分時中華隊還有追趕機會，但再丟兩分後，就讓以色列有打順風球的感覺了。
曾文誠說，中華隊很想贏下這場比賽，但一路落後讓選手的情緒更緊繃，好不容易落後稍微追近，7局上半守備失誤讓比分又被拉開，真的是差蠻多的，這也凸顯出若打投手車輪戰，中華隊的戰力相對薄弱，分數一旦被拉開，後面再追分就有為時已晚的感覺。
曾文誠提到，這次中華隊比較需要靠打擊來取得勝利的契機，但今天打擊串聯不夠理想，安打出現得零星，包括高國輝、林益全等人都比較緊繃，機會來臨時發揮得不夠好，所以難以和對方周旋，甚至贏下比賽。
接下來對荷蘭、韓國的比賽，在原先的設想中就是相對較困難的，面對幾乎是沒有退路的比賽，教練要趕緊把球隊士氣鼓舞起來，選手維持住士氣、放開手腳去打，先發投手也要把場面穩住，不要讓失分像今天一樣來得這麼快，這樣才有機會拿下勝利。1060307
(中央社)
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