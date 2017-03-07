農會總幹事聘選在即 警方加強維安
農會候聘總幹事選舉競爭激烈，為防止賄選、暴力介入，玉里警分局長鍾德勳率同偵查隊長、組長等人，前往拜會玉溪農會9位理事當選人，建立安全聯繫窗口，轄區派出所也在各理事住所設置巡邏箱並不定期巡邏，提供必要之安維措施，以維護農會選舉之公平與安全。
基層農會會員代表和農事小組長，已於2月19日舉行會員代表選舉，3月1日進行第一次會員代表大會選舉選出理事長、常務監事和理監事，3月9日將遴聘總幹事；為了杜絕賄選和暴力於未然，在農會總幹事選舉結束前，員警將日夜加強理事住家巡邏，以防範危害發生。
鍾德勳表示，警方在維護各理事住居所安全上沒有分別，藉由建立安全聯繫窗口及設置巡邏箱不定時簽巡，以有效防止任何危害、破壞、滋擾行為發生，確保各理事之人身安全。
(中時)
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