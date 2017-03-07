雙胞胎哥哥通過醫科 弟弟力拚指考
大學繁星推薦今放榜，花蓮四維高中的雙胞胎哥哥彭勝軍以學測72級分，校排第一成績通過台北醫學大學醫學系，「失常」僅考68級分的弟弟彭勝康，雖與醫科擦身而過，決定力拚指考，與哥哥一起努力朝向合開「兄弟診所」的夢想前進。
追逐醫生夢的彭勝軍表示，國中時身上發現不明腫塊，雖然後來檢查發現是虛驚一場，但也讓他對醫學知識產生深厚興趣，加上高一時參加北醫大醫學營後，更種下想當醫生的夢想，這些年來一直努力朝夢想前進，也如願通過北醫大醫學系第一階段篩選。
經營彩券行的父親彭成坤說，兩兄弟出生間隔2分鐘，長相、個性都十分相像，還稱讚兩個兒子從小讀書就自動自發，不但從沒有補習過，假日還會主動幫忙家中生意，從沒讓父母擔心過，他抱持「人生是自己的」的理念，支持孩子們的決定。
彭勝軍、彭勝康兄弟兩人都以醫科為第一志願，哥哥將加強模擬面試技巧，希望順利錄取，當個外科醫生；弟弟彭勝康雖然沒有通過繁星推薦，但他決定力拚指考、續拚佳績，兩兄弟也互相勉勵，一起努力朝行醫夢想前進，希望未來還能一起合開間兄弟診所，為更多人健康把關。
今年四維高中繁星閃亮，率取率高達9成，全縣最高，花蓮高中締造59顆閃亮繁星，為花蓮「錄取人數最多」學校，花蓮女中則是「醫科最多」有6人通過醫學系為花蓮之冠，私立海星高中共20人錄取國立大學，國立錄取率高達31%，刷清該校歷史新紀錄。
(中時)
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