成龍憶辛酸 努力將中國元素帶進電影

藝人成龍7日在北京分享從影的心路歷程。(陳君碩攝)

藝人成龍7日下午在大陸兩會的記者會上，分享獲得奧斯卡終身成就獎的心路歷程，他提及早年在美國發展，因英文不好，表現未被重視，常演出自己不喜歡的角色，還需專程飛美國好多趟，只為面試；直到現在變成人家飛到中國來找他談合作，他認為只要堅持下去，用心去做，一定會得到賞識。

成龍在講話中自嘲過去是拍低成本庸俗動作電影，總是「打、打、打」沒有劇情，花大量的時間都是在動作上，並且永遠都是表演不適合自己的角色。他說「我自己都起雞皮疙瘩，女孩子都不會喜歡我這種大鼻子小眼睛的。」

成龍提到，後來衝出亞洲，到了美國英文不好，又只能拍不適合自己的角色，比如美國警察，拍出來美國和本土市場都沒有人看。於是就回到本土市場繼續拍自己的東西，拍真功夫，曾經差點在南斯拉夫死過。

對於怎麼樣去拍更好的中國電影，他表示在非洲的時候有小孩子在學他的電影動作，讓他驚覺原來自己的動作可以影響這麼多人。於是就把一些中國文化的東西加進電影裡，並且在任何國際場合一定穿唐裝。成龍認為，只要你努力所有的夢想都會來找你。

成龍說「56年後，我就接到奧斯卡的電話，不管有沒有人去看，你用心去做一定有人賞識你。」

(旺報)