創校以來第一人 和美高中謝宥宏繁星上台大

謝宥宏成為彰化縣立和美高中第一個考上台大的學生，熱愛生命科學的他立志當基因工程研究員。（謝瓊雲攝）

謝宥宏學測考出64級分，卻憑藉繁星入學成為和美高中第一位「台大人」。（謝瓊雲攝）

彰化縣立和美高中改制完全中學三年多，出現第一個台大學生。從國中部直升高中部第二屆的謝宥宏，學測成績僅64級分，卻憑藉高中三年都是全班第一名的優異成績，藉由繁星入學錄取台大生命科學系，未來希望能當科學家，在實驗室裡從事基因工程研究。

排行老二的謝宥宏，父親經營水電材料行、母親是越南華僑，任職外勞仲介公司擔任翻譯人員，哥哥是交大電子高材生。他因國中會考成績不理想，沒念彰中，在師長鼓勵下就近入學，除了星期天補習數學，三年來按部就班設定自己的讀書計畫。

從小就對基因和生命科學深深著迷的他，最喜歡生物和化學科，在校除了與同學創立益智遊戲社玩桌遊，平時在家最喜歡追美國警探影集和國家地理頻道；他說生命是如此奧妙、複雜，卻由基因這麼細小的化學分子衍生，現在人類居然還能學習操控它。

「未來還有很長的路要走！」謝宥宏得知上榜後並未特別興奮，原本憑學測可以上成大或中山大學生命科學系，他打算利用接下來的時間，多充實相關知識為前進台大預作準備，英文考15級分的他，英語能力甚佳，希望未來能有機會到美國深造，成為生化或基因工程的研究人員。

(中時)