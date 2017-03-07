澎湖縣警察局波麗士 助民渡困境
澎湖縣警察局白沙分局外垵派出所勤區警員呂福得，日前獲悉轄區弱勢尤姓民眾因天氣寒冷，引發心血管疾病過世，家中留有分別就讀國中、國小的女兒及其妻，由於尤民家中經濟均靠其平日打零工維生，收入極不穩定，現因突發生不幸，家中生計頓時陷入困境，亟需社會援助。
呂員獲知後隨即通報「馬上關懷-急難救助」，並轉介社福機構、慈善團體，協助尤民遺孀，期透過社會力量協助該家庭度過難關。
外垵派出所全體同仁更是發揮人飢己飢，人溺己溺的憐憫心，所長顏明裕偕同勤區員警呂福得特於6日前往尤民家中，捐贈所內全體同仁之慰問1萬5千元，雪中送炭暫解其燃眉之急，慰問金雖僅能解決民眾危難於一時，但其愛心和積極熱心助人，在民眾困頓之際，猶如一道暖流溫暖家屬心窩，尤民遺孀對此深表感激。
白沙警分局長張文川對於外垵派出所同仁的義舉特表嘉許，視民如親的具體表現，值得全體同仁學習。
(中時)
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