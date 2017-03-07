繁星放榜 國立中興高中成績亮眼
大學繁星放榜，國立中興高中錄取46人，且有半數進入國立大學，包括台清交政成、中字輩等名校！其中，充滿科學實驗精神的林繹臣，錄取台灣大學獸醫學系；社會組的陳盈芳，因為喜歡動物，錄取中興大學獸醫系。中興高中家長會長李文仁的兒子李偉丞，數理資優，錄取成大化工系。
中興高中校長王延煌表示，今年繁星推薦，透過增能研習，事先讓高3導師熟悉推薦的運作模式，在寒假即舉辦「繁星志願選填說明會」教導符合推薦資格學生，運用適宜的輔導策略，「展現二輪上榜的威力」，讓有摘星資格的人，不遺漏任何上榜機會。
今年錄取台北醫學大學藥學系的湯杕緯，國中會考成績僅3A2B，進入中興高中後，感受到周遭的讀書風氣，因此慢慢進步，加上高1時導師就強調繁星管道的重要，因此，成績從排名百名外，爬升至全校前5名，並得以第一志願錄取台北醫學大學藥學系！同班的巧仁翔，入學成績也僅3A2B，也考上高雄醫學大學護理系。
來自仁愛鄉的泰雅族人周子朋，只填台灣師大地球科學系，依然順利上榜！因為他小時候，房屋被颱風吹毀，因此萌生對氣候變化的興趣，小學時就會去圖書館借書籍，並自己動手做模型；周子朋懷有回饋原鄉熱忱，深覺山區教學資源嚴重匱乏，希望赴台師大取經後，返鄉從事教職，教育下一代。
(中時)
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