機車考照在鳳林 歡迎鄉親來報名
為落實簡政便民服務，花蓮監理站將在4月6日上午9時將在花蓮縣鳳林鎮舉辦機車考照，已於鳳林鎮鎮民代表會大樓旁空地劃設新式機車路考考驗場，方便鳳林鎮與鄰近鄉鎮(壽豐、光復、萬榮、豐濱等鄉鎮)鄉親可就近練習及考照，欲報考機車考照的鄉親可直接到鳳林鎮公所服務台預約報名或上網預約。
花蓮監理站表示，欲報考機車考照的鄉親可直接到鳳林鎮公所服務台預約報名或上網預約(網站名稱：監理服務網)、電話預約(聯絡電話03-8523166，分機201、202、203、204、206)及傳真預約報名考試(傳真號碼03-8524084，傳真身分證並註記預約考照)。本項考照服務僅受理預約報名，不接受考試當日現場報名，預約報名人數：30人(額滿不再受理)。
(中時)
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