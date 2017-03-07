苗栗植樹節11日在造橋　免費送2000株樹苗

我要評比

縣長徐耀昌（右四）等人一同鏟土種樹，以行動表達護樹愛地球。（黎薇攝）

政府積極推廣植樹護林理念，根據統計，苗栗縣2016年獎勵輔導造林面積達736公頃，發放獎輔造林數量接近4萬株，顯見苗栗在推動保育森林有顯著成效。

苗栗縣政府與林務局新竹林區管理處將於11日在造橋鄉龍昇社區農田水利會大潭工作站旁空地舉辦植樹活動，現場免費發放2000株桂花、茶花及含笑樹苗，希望透過生動活潑活動，邀請鄉親為自己家鄉種下一棵象徵希望的樹苗。

森林具有淨化空氣、蓄水保土、調節氣候、防風固沙、平衡生態等諸多功能，林務局新竹林區管理處長張鐵柱表示，林務局推廣植樹造林，選訂最適合種樹的3月為植樹月，號召民眾一起來種樹、護樹造林，讓地球森林資源生生不息、永續發展。

縣長徐耀昌希望透過寓教於樂，向民眾宣導護樹造林的觀念，也鼓勵鄉親踴躍種樹苗，不但能美化家園也能環境友善盡一份心力，為後代子孫打造美好生活環境。

縣府指出，11日當天有精彩熱舞表演、發票換好禮、政令宣導以及2000棵樹苗免費發放，每人只能領2棵，歡迎民眾踴躍參加，可洽縣府農業處037-559787。

(中時)