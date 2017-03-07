慶祝婦女節，公東高學生打造玫瑰派送女老師

公東高工餐飲科學生製作蘋果玫瑰派，送給女性教職員。（公東高工提供）

公東高工餐飲科學生製作蘋果玫瑰派，送給女性教職員。（公東高工提供）

迎接3月8日婦女節，台東縣私立公東高工餐飲科學生今天製作了99份以蘋果薄片加上草莓果醬或肉桂粉烘焙而成的蘋果玫瑰派花朵，送給全校每位女教職員，讓校園洋溢著幸福與溫馨。

公東高工餐飲科二年級學生特別用實習課發揮創意，在主任胡耀勝老師指導下，以酥皮、蘋果、草莓果醬及肉桂粉，加上檸檬及其他配料精心製作，完成外觀與玫瑰花十分相像的蘋果玫瑰派，在烘焙完成後，同學們一起分送全校女性教職員，歡度婦女節。

老師們在接過學生的蘋果玫瑰派後都發出驚嘆，覺得學生做得好美，真捨不得吃。圖書館主任吳建芳說：「玫瑰花造型看著就有好心情，口味不會太甜，很好吃，入口即化，謝謝學生的用心。」

(中時)