昨赴滯洪池釣魚 男子疑不慎落水不治

我要評比

田中鎮陳姓男子在彰化高鐵站旁的滯洪池垂釣，卻被發現陳屍池中。(鐘武達翻攝)

彰化消防局田中分隊人員動用橡皮艇進到滯洪池搜尋陳男。(鐘武達翻攝)

陳男停放的機車旁，留有空米酒瓶。(鐘武達翻攝)

田中鎮39歲陳姓男子昨天到高鐵站旁滯洪池釣魚沒回家，家人情急報警，消防局田中分隊今天下午在滯洪池畔找到男子的機車、釣具及米酒空瓶，研判男子落水展開搜尋，果然在4點多找到男子遺體，詳細死因仍待警方報請檢察官會同法醫相驗才能確定。

田中消防分隊長陳一王指出，陳男疑似精神狀態不佳，昨天下午向家人表示要到彰化高鐵站旁的滯洪池釣魚紓壓，隨後騎著機車帶著釣具外出，沒想到，直到今天中午，家人未看到他回家吃飯。

家屬感覺不妙，於是向警方報案請求協尋，警方即會同消防局人員前往滯洪池查看，果然，在池畔找到機車、釣具箱以及空的米酒瓶，但就是沒看到人影。

警消判斷，陳男可能落水，立刻動用橡皮艇下水搜尋，從下午2點多到4點30分左右，消防人員終於在廣約1公頃、深3公尺的滯洪池內，發現陳男已經冰冷的遺體，當場經家屬指認無誤。

(中時)