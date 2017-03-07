手抄咒語書傳承逾百年 成鎮宮之寶

台南市新化大坑聖母宮有一本傳承已132年的手抄咒語書，廟方視為鎮宮之寶；但因曾三度遺失後尋回，加上曾泡過水破損，廟方希望能有專業單位協助保存，能流傳更久。

大坑聖母宮管委會主任委員黃永源指出，廟方保存的手抄咒語書，除了1本最原始的版本之外，100多年來的歷任廟方管理人陸續主持抄寫了4本。

黃永源指出，據地方耆老相傳，咒語書內容是聖母宮第一任「法官」（又稱司公）蔡英口述給兒子抄寫；內容是不識字的蔡英，常在睡夢中夢到媽祖教授的咒語。

他說，百年來信徒只要向廟方求助請示神明，廟方就會恭請媽祖降駕指示，以咒語書中的咒語來回覆。

黃永源指出，5本咒語書近年曾經三次遺失後尋回，但書本也受雨水浸泡出現發霉等損害。希望有專業單位能協助指導保存的方法，或許可在廟裡增設適當的保存室，把咒語書及其他傳承已久的文物，一起好好保存流傳下去。1060307

(中央社)