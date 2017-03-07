公益微電影《聽見VuVu在唱歌》 看1次企業捐1元

吳忠明跨刀演出微電影。（翻攝自影片）

吳忠明跨刀演出微電影。（翻攝自影片）

介惠基金會在屏東縣原住民鄉默默耕耘近20年，堅持以在地人服務在地人的模式，為婦女與青年創造工作機會、照顧偏鄉社區老人，近日獲台灣大哥大基金會支持，發表「聽見Vuvu在唱歌」公益微電影，邀請各界一起支持偏鄉服務，讓孩子與婦女回鄉守護長輩。4月底前只要在YouTube上點閱1次觀看，台灣大哥大基金會就立刻捐款1元支持介惠基金會偏鄉服務，捐款上限10萬元，呼籲外界傳遞愛心做公益。

介惠指出，長照2.0政策在政府賣力推動下全面展開，老人照顧的服務網絡已逐漸佈署，但許多偏鄉區域缺乏就業機會，青壯人口外流嚴重，老人小孩無人照顧，在缺乏人力與服務組織的狀況下，偏鄉服務仍難以送達，弱勢處境堪慮。

台哥大基金會每年都會支持公益團體拍攝微電影，有感於介惠不畏困難，在偏鄉堅守岡位支撐社會福利的輸送，以老人照顧服務創造青年與婦女回鄉就業機會，今年選定協助介惠製作影片。導演由拍攝公益微電影經驗豐富的大象攝影林文堂擔任，男主角則邀請到星光二班的吳忠明跨刀。

身為花蓮阿美族的大Q，隨劇組到屏東三地門、霧台山區演出回鄉青年，還臨時被要求演唱影片主題的排灣族古調，這首表達思念、緬懷的古調充滿人生歷練的韻味，唱腔發音難度高，讓歌手出身的大Q緊張不已，生怕表現不到位。

大Q過去曾參與不少公益活動的機會，這次近距離接觸原鄉老人、親身參與拍攝，這才認知到有偏鄉老人照顧問題。他也大家一起來關注偏鄉的問題，他表示，「相較於追劇、追星，真的應該更多關心我們身邊的人，而且微電影點閱只是動動手指就能幫助人的，真的是太便利的助人方式。」

演出部落老人的屏東三地門賽嘉國小校長曾有欽，當年就是回鄉青年，已在部落學校任教超過35年。他表示，偏鄉社區確實需要更多青年返鄉，推動各種產業發展，特別是社區照顧工作，不管部落青年在哪裡，不要忘記回家的路，「把年輕人的力量留在部落，就是部落長輩們共同的期望。

(中時)