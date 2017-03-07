青年盃箭無虛發 眾好手相互切磋
由花蓮縣政府及中華射箭協會主辦，玉里國中承辦的「106年青年盃全國射箭錦標賽」，於經過激烈的捉對廝殺，高中、複合組決賽的結果已經出爐。個人男子組由台北市麗山高中鄧宇成奪冠；女子組是新竹市香山高中郭庭安稱后。團體男子組由桃園市永豐高中摘金；女子組是國立新竹高商奪金。混雙部分則由國立臺南海事射下金牌。
此次決賽競爭激烈，選手所射出的每一支箭都足以改變戰況，過程精彩絕倫，令場邊的觀眾驚呼連連，為接下來登場的國中組小將，揭開序幕。
玉里國中校長林國源表示，感謝高中、複合組的選手們帶來這麼精采的比賽，相信選手們在這次的相互切磋後必能更上一層，為花蓮縣帶來許多寶貴的射箭經驗。
由教練曾震仁、陳文祥率領的地主隊花蓮體中，此次一舉射下一銀一銅的佳績，表現亮眼。教練陳文祥表示，對於這次青年盃的成績很滿意，當得知「106年青年盃全國射箭錦標賽」要辦在花蓮縣玉里鎮，就不斷鼓勵選手要拿出最好的態度跟表現，而選手們也都很爭氣，努力在家鄉展現最好的一面。
摘下銀牌的花蓮體中張容嘉選手賽後說道：「這次比賽辦在自已的家鄉花蓮，身為地主隊，自然而然會拿出最好的表現回饋家鄉。」拿下混雙銀牌的吳東峻選手也表示，很肯定比賽能辦在家鄉花蓮，因為場邊多了許多親朋好友的加油聲，讓自己更加倍努力。
(中時)
關鍵字：青年盃全國射箭錦標賽、花蓮、花蓮體中
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