南市下屆議員選區將調整 16日召開公聽會說明
台南市升格直轄市後的市議員選區畫分重新調整，已經喊了好多年了，第三屆市議員選舉已確定要進行調整，根據台南市選委會初步規畫，將由原先的18個選區，整併為13個選區，本月16日將召開公聽會聽取各界的意見。
根據台南市選委會初步規畫，第三屆台南市議員選區，除了2個山地、平地原住民選區不變外，維持原先選區的有東區、安南區、南關線、玉井等4個山區，永康區成為單一選區。
據指出，第三屆起，進行整併的有白河、新榮選區合併為一區，北門、佳里選區合併為一區，麻豆、大內合併為一區，新化、山上、新市和善化合併為一區，北區、中西區合併為一區，南區、安平區合併為一區。
台南市選委會副總幹事姜榮慶表示，這次市議員選區調整，是因為台南市是6都人口最少的直轄市，卻畫分18個選區，中選會已多次來函要求必須對小選區進行整併，而台南市這次的選區微調，也儘量朝每一個選區有4席以上議員規畫，如此才能有一席的婦女保障名額，16日召開公聽會後，各界如果沒意見，即會報請中選會核准通過。
國民黨台南市議員蔡育輝表示，這次選區重畫，他認為民眾會是最大輸家，他舉自己的新營選區為例，未來得服務6個區的選民，上山到平地，單是車程就要半天，服務選民的品質，一定大打折扣。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。