南市下屆議員選區將調整 16日召開公聽會說明

台南市升格直轄市後的市議員選區畫分重新調整，已經喊了好多年了，第三屆市議員選舉已確定要進行調整，根據台南市選委會初步規畫，將由原先的18個選區，整併為13個選區，本月16日將召開公聽會聽取各界的意見。

根據台南市選委會初步規畫，第三屆台南市議員選區，除了2個山地、平地原住民選區不變外，維持原先選區的有東區、安南區、南關線、玉井等4個山區，永康區成為單一選區。

據指出，第三屆起，進行整併的有白河、新榮選區合併為一區，北門、佳里選區合併為一區，麻豆、大內合併為一區，新化、山上、新市和善化合併為一區，北區、中西區合併為一區，南區、安平區合併為一區。

台南市選委會副總幹事姜榮慶表示，這次市議員選區調整，是因為台南市是6都人口最少的直轄市，卻畫分18個選區，中選會已多次來函要求必須對小選區進行整併，而台南市這次的選區微調，也儘量朝每一個選區有4席以上議員規畫，如此才能有一席的婦女保障名額，16日召開公聽會後，各界如果沒意見，即會報請中選會核准通過。

國民黨台南市議員蔡育輝表示，這次選區重畫，他認為民眾會是最大輸家，他舉自己的新營選區為例，未來得服務6個區的選民，上山到平地，單是車程就要半天，服務選民的品質，一定大打折扣。

(中時)