行銷高雄農產品 謝長廷、陳菊攜手
全世界三大食品展之一的東京國際食品展吸引全球逾7萬名買主參與，高雄市前任及現任兩位市長謝長廷、陳菊均出席，與8家高雄在地優質農產廠商及農民團體攜手行銷高雄農產品。
高雄已連續6年參展，今年參展人員平均年齡僅35歲，顯示高市農業局這幾年鼓勵新世代從農的成果。
市長陳菊說，過去是南部幾個縣市一起來，這次農委會整合8個縣市來參加，是屆年來最盛大的一次。高雄擁有山海河港，高雄的農產品非常的優質，有高雄首選的品牌，歡迎大家來台灣一定要來高雄走走，不然一定會有遺憾。
農業局長蔡復進表示，高雄推動新世代農業有成，食品展的參展農民年齡下降，藉由「型農」培訓，至今已有超過500位的生力軍，這群年輕型農，將成為農村新世代，並且肩負翻轉農村的使命。
農業局也以讓農友生產安全、友善土地之農產為榮，讓餐飲業者喜歡使用在地安全食材作料理；消費者願意吃在地生產安全食材來支持地產地銷，由產地到餐桌積極推動安心食材，進而達到安全農業城市的理念，4年前更是全台首先推動產銷履歷，至105年底有782戶通過產銷履歷，成果為全國第一，並推動「綠色友善餐廳」評選標準，至今已達45家。
高雄知名的玉荷包荔枝、鳳梨、香蕉及玉荷包啤酒、水果酵素、茶葉等農產加工品，在食品展中都是各方矚目的產品。
(中時)
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