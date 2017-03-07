高市府辦兵役節慶祝大會 表揚績優役政單位、人員

高雄市政府舉辦兵役節慶祝大會，表揚績優役政單位、人員。（吳江泉翻攝）

高雄市慶祝第74屆兵役節表揚大會今（7）日上午11時分在高市府四維行政中心舉行，民政局長張乃千代表市長陳菊主持，並邀請各界軍政首長及來賓約300餘人參加。

張乃千局長頒贈績優役政單位及績優役政人員獎牌、獎狀等，以表彰役政同仁的辛勞及付出，期勉繼續努力，為市民做最好的服務。

張乃千表示，國家政策朝向全面實施募兵制，值此役政制度重大變革之際，不是役政的結束，而是劃時代的開始，各位役政同仁正背負承先啟後之重責大任，在此期盼各位以新思維、創新作法來迎接挑戰，如兵籍調查、役男短期出境，役男都可以在全國各地透過電腦線上申請，為國家建立起符合時代潮流所需的全新便民化及資訊化兵役制度。

(中時)