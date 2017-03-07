大陸政協委員：反腐是世界需要的中國故事
大陸全國政協委員劉長樂7日表示，反腐大戲是中國最新、最有意思的故事，起伏跌宕、蕩氣迴腸，世界需要了解，媒體也需要了解。
大陸全國政協7日舉行「講好中國故事」為主題的記者會，大陸政協委員、鳳凰衛視董事局主席劉長樂表示，中國新的故事，最有意思的故事，最震撼人心的故事，就是反腐大戲
他表示，反腐問題在中共十八大以後，是一場起伏跌宕、蕩氣迴腸的故事，他特別引述數字，1980到2012年，處理部級以上幹部，一共152位，2012年以來 不到五年，就已經打掉211人，這五年的數字超過了過去三十年。
劉長樂說，這個驚天地泣鬼神的反腐大戲，對中國來講是非常必須的，確實黨風的好轉，跟反腐大戲有非常重要的關係，所以反腐大戲的故事，世界需要了解，媒體需要報導。
(旺報)
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