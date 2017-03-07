萬人迷黃磊敷個面膜 在家地位一秒揭露！

老婆給人氣男星黃磊敷面膜，沒想到暴露他在家的真實地位。(取材自微博)

因演出《人間四月天》徐志摩一角在台大開知名度、這幾年又參與《極限挑戰》等夯陸綜而爆紅一波的黃磊，能編、能演、能搞笑，才華洋溢，被封為「大陸四大小生」之一，45歲有張娃娃臉的他，至今人氣仍相當高，是個萬人迷來著，而今早才秀最新代言照，說要化身「酷博士」的他，下午卻因敷面膜一事，暴露了’在家的真實地位。

黃磊在外貴為新好男人兼人氣男星，那麼回到家呢？下午他更新了微博，表示早上老婆大人突然跑過來給他抹了一臉面膜，還說這是特別好的東西，特地讓他試試，於是黃磊暖暖在心頭，忍不住感性大發：「我感動的問她怎麼突然想起給我抹面膜了，以前從來沒有過呀？」，實際的情況也是催人熱淚，老婆竟鎮定地回答：「我擠多了」，一句話說明黃磊的真實地位，人稱戲精、萬人迷的他，在家也只能當個幫襯的配角吶！

(中時電子報)