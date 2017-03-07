陸稅改 黃奇帆建議調降最高邊際稅率
曾有「金融市長」之稱、新任大陸全國人大財經委員會副主任委員的黃奇帆今天建議，將大陸人民的個人所得稅最高邊際稅率從45%降低至25%，因為高稅率並沒有帶來高稅收，反而造成一些弊病。
中證網報導，黃奇帆曾任重慶市長，今天他在大陸全國人民代表大會審議財政預算報告時做此建議。
他以其他國家為例，開發中國家的俄羅斯最高邊際稅率只有13%、巴西為27.5%，已開發國家加拿大為33%、美國為39.6%。
他說，大陸個人所得稅占總稅收的7.7%，遠低於已開發國家的30%、開發中國家15%左右的水準。大陸個人所得稅的高邊際稅率並沒有帶來高稅收，反而讓高收入群體的避稅動機更強、方式更多。
此外，個人所得稅高邊際稅率不利於吸引和集聚高素質人才、抑制居民消費、不利於縮小貧富差距等。
他舉例，許多跨國公司在亞太區的收入一半以上來自大陸，但亞太總部大部分設在香港、新加坡。原因之一就是大陸個人所得稅的稅率過高，也沒有合理的退免稅政策，使得不少企業和專業人才望而卻步。
大陸近年稅改呼聲不斷，黃奇帆認為，降低薪資所得最高稅率不會增加社會成本，也不會損及個體利益，實施後能帶動稅率級距的減少，也有助於提高社會對納稅的遵從度，降低監管難度。1060307
(中央社)
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