美在南韓部署薩德 陸警告承擔所有後果
針對美國開始在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德），中國今天誓言堅決捍衛自身安全利益，並警告美韓要承擔後果。北京擔心這種飛彈防禦系統會損及中國的軍事能力。
中國外交部發言人耿爽告訴記者：「我們堅決反對美國與大韓民國在韓國部署薩德系統。」
他說：「中國絕對會採取必要措施，捍衛我們的安全利益。美國與大韓民國要承擔此事的所有後果。」
耿爽沒有說明中國將採取什麼措施。他只表示：「我們強烈呼籲相關各方，停止部署行動，不要在錯誤的道路上越走越遠。」
南韓與美國去年同意建置THAAD系統，但遭中國大陸不斷譴責；大陸認為THAAD是對其安全的威脅。
美軍太平洋司令部今天表示，在北韓一連串的飛彈試射後，美軍已開始在南韓部署薩德系統，以協助盟國南韓對抗北韓攻擊。
北韓昨天試射4枚飛彈，並聲稱是操演攻擊日本的美軍基地後，美國隨即宣布上述消息。昨天的飛彈中有3枚落點逼近日本，極具挑釁意味。
美軍太平洋司令部在一項聲明表示，部署THAAD「可形成多層次的飛彈防禦系統，以及加強美韓聯盟對抗北韓飛彈威脅的防衛能力」。
THAAD是用來在飛彈飛行的最後階段時，攔截和摧毀短程與中程彈道飛彈。1060307
(中央社)
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