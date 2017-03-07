塑建蔣公銅像注意事項 內政部發函停用

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民進黨立委谷辣斯．尤達卡昨天抨擊內政部目前還有「塑建總統蔣公銅像注意事項」。內政部今天發函教育部、各縣市政府等單位，因已無繼續適用必要，即日起停止適用。

二二八事件還原真相，部分人士認為前總統蔣中正是當時下令軍隊鎮壓的元凶，要求撤除蔣中正銅像。民進黨立委谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨天質詢並指出，內政部還有「塑建總統蔣公銅像注意事項」，規定銅像神貌「應充分顯示蔣公慈祥、雍容之神貌」，且台座高度不得低於2公尺，人民才能仰望。

內政部表示，這個注意事項是民國64年8月5日函頒實施，因已無繼續適用之必要，因此發函國防部、教育部、各直轄市政府、縣市政府，即日起停止實施此注意事項。1060307

(中央社)