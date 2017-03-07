靈佑寺頒助學金 鼓勵光復商工清寒學子追夢
花蓮縣光復鄉靈佑寺上會下昌師父，7日親赴光復商工頒發台北城南扶輪社菩提助學金，表揚努力向學的4名學生，每名獎助學金12,000元，希望鼓勵學子們不畏清寒努力勇敢追夢。
4位學生經過學校審核與推薦，其中3位為自二年級就開始接受資助至今已三年級，另一名則為二年級自去年開始獲頒助學金，4名在校生皆是班上的前三名，他們不僅成績優秀，且是班上和老師們熱心助人的小幫手，不因家境不佳影響學業或人際關係，反而樂觀向上積極助人，因此才能獲選為助學生。
由上會下昌師父代為台北城南扶輪社頒發助學金，他除了鼓勵學生持續認真向學，維持好成績，繼續爭取此項獎學金外，並關心學生未來的生涯規劃，他期許即將畢業的三年級學生，努力爭取進入國立科大並能考取乙級證照，增加自己升學與就業的競爭力。
光復商工校長陳瑞洲也勉勵助學生對自己未來能有目標，持續升學，認真學習技能，成為技職專業人才。他表示，感謝上會下昌師父與台北城南扶輪社長期對學生的關愛與照顧，由台北城南扶輪社社員出錢出力所成立的菩提助學金，自96年就由上會下昌師父引進光復商工，鼓勵品行優良、努力向學的學生，光復商工的學子很幸福能獲頒此項助學金，盼望受獎學生日後到社會上工作後，心有餘力亦能回饋社會，讓這份助人之愛能綿延不絕傳承下去。
(中時)
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