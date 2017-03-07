櫃姐強迫推銷美容課程 高市男慘賠7萬多
又見消費糾紛！高雄市一名陳姓男子控訴遭保養品櫃姐強迫推銷美容課程，事後因故退費，遭業者百般刁難，甚至要他買回「非自己拆封」的保養品，最後慘賠7萬多元，乾脆辭職搜集證據，並憤而向高市府消保官申訴，不願有人再當冤大頭。
陳男指控，去年12月7日他到新崛江一家生活賣場逛街，1名保養品櫃姐以填問卷、免費敷臉方式，強迫推銷10萬8000元美容課程，他當下失心瘋埋單，陸續做5堂課程，事後發現越做臉越糟，產品屬性不符膚質，且時間無法配合有意退費。
上月中旬，他找業者理論，意外發現原本簽的信用卡單據，竟變成融資催繳單，擔心遭「詐」，恐牽涉法律層面問題，急著想解除合約。
最後業者允諾解除融資分期，但要求必須購回「已拆封」保養品，「但瓶罐大部份是櫃姐拆的，我根本沒用這麼多」，連同賠償違約金，荷包大失血7萬249元。
他為解決消費糾紛，好一段日子無法入眠，連工作都辭了，加上上網發現不少人也吃過同家業者悶虧，於是決定站出來討公道，除要求退還不明款項，同時疾呼大家睜大眼睛別誤入陷阱。
高市主任消保官殷茂乾指出，必須先釐清是否屬「訪問交易」，建議消費者提出申訴後，與業者面對面協商，釐清產品是否經當事人同意拆封，及確認付款方式為何；至於陳男指控多位民眾受騙上當，另將約談業者配合調查。
(中時)
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