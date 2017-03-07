中鋼、高捷做公益 輪椅歌劇院下周六登場

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輪椅歌劇院18日將登場，邀請女高音蔣啟真（左）、大提琴家張正傑（右）共同演出。（柯宗緯攝）

中鋼、高捷攜手大提琴家張正傑籌辦「輪椅歌劇院」18日將登場。（柯宗緯攝）

中鋼、高捷攜手大提琴家張正傑，打造一場專屬輪椅族的音樂饗宴，18日「輪椅歌劇院」將於高捷美麗島站光之穹頂大庭登場，今年卡司陣容堅強，邀請男高音王典、女高音蔣啟真等音樂家，帶來膾炙人口經典歌劇曲，顛覆歌劇院專屬貴族觀賞印象。

張正傑表示，靈感構想來自於國家音樂廳只設6個輪椅席，且在偏僻角落，對視覺及心理感受皆不妥。這是第3度在高捷舉行專屬輪椅族的歌劇，全世界舉世無雙，打破地域限制，在交通便捷、無障礙環境的捷運站體內舉辦歌劇。

去年輪椅族音樂會結合盲人鋼琴家，獲得熱烈好評。張正傑說，今年亮點同樣不少，邀請男高音王典、女高音蔣啟真，小提琴家林天吉、梁茜雯、中提琴家徐曉虹等人，帶來《卡門》、《杜蘭朵》、《公主徹夜未眠》等曲目。

今日歌劇院記者會上，中鋼總經理劉季剛、高捷公司總經理陳瑞騰、社會局副局長謝琍琍、高雄市肢體障礙協會理事長張木藤等人現身力挺。中鋼集團贊助此次音樂會外，今年也有意走進高雄監獄辦活動；輪椅歌劇院當天下午3點登場，中鋼、高捷人員將化身志工協助引導入場。

(中時)