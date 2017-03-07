中鋼、高捷做公益 輪椅歌劇院下周六登場
中鋼、高捷攜手大提琴家張正傑，打造一場專屬輪椅族的音樂饗宴，18日「輪椅歌劇院」將於高捷美麗島站光之穹頂大庭登場，今年卡司陣容堅強，邀請男高音王典、女高音蔣啟真等音樂家，帶來膾炙人口經典歌劇曲，顛覆歌劇院專屬貴族觀賞印象。
張正傑表示，靈感構想來自於國家音樂廳只設6個輪椅席，且在偏僻角落，對視覺及心理感受皆不妥。這是第3度在高捷舉行專屬輪椅族的歌劇，全世界舉世無雙，打破地域限制，在交通便捷、無障礙環境的捷運站體內舉辦歌劇。
去年輪椅族音樂會結合盲人鋼琴家，獲得熱烈好評。張正傑說，今年亮點同樣不少，邀請男高音王典、女高音蔣啟真，小提琴家林天吉、梁茜雯、中提琴家徐曉虹等人，帶來《卡門》、《杜蘭朵》、《公主徹夜未眠》等曲目。
今日歌劇院記者會上，中鋼總經理劉季剛、高捷公司總經理陳瑞騰、社會局副局長謝琍琍、高雄市肢體障礙協會理事長張木藤等人現身力挺。中鋼集團贊助此次音樂會外，今年也有意走進高雄監獄辦活動；輪椅歌劇院當天下午3點登場，中鋼、高捷人員將化身志工協助引導入場。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。