高巿警指紋遠端工作站 4年助91無名屍回家

高巿警鑑識中心為無名屍體描繪指紋。（曹明正翻攝）

高巿警鑑識中心4年來透過指紋遠端工作站已為91具無名屍找到回家的路。（曹明正翻攝）

高市府警察局刑事鑑識中心於2013年建置「指紋遠端工作站」，與刑事局建檔指紋資料庫連線，除無名屍體指紋鑑定，也為失智長者、身心障礙及路倒等身分不明民眾比對指紋，4年來已協助91具無名屍體找到回家的路。

鑑識中心指出，無名屍體被發現時常死亡多時，往往呈現僵硬、腐敗、腫脹或手皮脫落，鑑識人員需克服種種困難，有時必須按摩僵硬的手指、忍受惡臭味，甚或套入已脫落的手指皮內，為的就是捺印出清晰指紋。

如果無名屍體指紋狀況不理想，像長時間泡水、脫水，手指指皮呈現皺摺等指紋殘缺不全現象，鑑定人就無法進一步描繪指紋比對，這時就得從殘缺破損指紋，一一描繪出可能紋路，再透過指紋遠端工作站資料庫比對身分。

兩年前60歲李姓男子死於七賢路租屋處，被發現時屍體已腫脹變黑，警方從屋內發現1張捐款單有身分證字號，透過戶役政系統比對卻沒此人，後來鑑識中心從他的指紋，連線比對出他與1976年留下的役男指紋吻合才確認身分。

原來死者清大研究所畢業後就長住美國，後來返國住在高雄，卻未到戶政機關恢復戶籍，導致戶役政系統查無此人，並一度讓警方以為他留的是假身分證字號，最後連絡上李男弟弟，才讓客死他鄉的李男能夠落葉歸根。

(中時)