WBC中華對以色列失利 球迷失望

隨著球賽節奏，在場球迷心情也隨之起伏，隨著林智勝打出2壘安打追回2分，球迷也嗨到最高點。（黃國峰攝）

中華隊連續被以色列敲出安打，球迷心情也跟著懊惱起來，最後中華隊以7比15敗給以色列。（黃國峰攝）

大魯閣新時代購物中心，號召球迷穿藍白球衣一起為中華隊集氣加油。（黃國峰攝）

2017世界棒球經典賽A組預賽，中華隊7日首戰以色列，大魯閣新時代購物中心今日起3天在廣場大螢幕轉播球賽，隨著球賽節奏，在場球迷心情也隨之起伏，隨著林智勝打出2壘安打追回2分，球迷也嗨到最高點，但隨著中華隊連續被以色列敲出安打，心情也跟著懊惱起來，最後中華隊以7比15敗給以色列。

大魯閣新時代購物中心7日起3天在廣場大螢幕轉播球賽，號召球迷舉辦直播派對；購物中心也推出只要中華隊贏球，隔日美食街全品項10元折扣，中華隊每得一分就抽獎，麥當勞則推大杯飲料買一送一，號召球迷穿藍白球衣一起為中華隊集氣加油。

(中時)