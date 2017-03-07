GroupM Taiwan 年度公益盛事 群邑媒體集團 照顧台灣尾囡仔計劃

群邑媒體集團 提供

在社會關懷這條路上，群邑媒體集團始終不遺餘力，今年群邑媒體集團一年一度的「POWER OF ONE」員工公益活動，特與恆基醫療財團法人恆春基督教醫院合作，為偏鄉關懷這條路上盡份心力，實現「只有教育可以改變人類生活」的信念。

群邑媒體集團每年會選定一天率領全體員工一起投入從事公益活動，集結每一顆愛心以具體行動回饋社會，同時也是群邑全體員工展現團隊力量的一天，群邑將這一天稱之為「POWER OF ONE DAY」！今年首度與恆基醫療財團法人恆春基督教醫院合作，主要是因為恆基不僅是一間醫院，提供恆春半島不可或缺的醫療服務，更是社福機構，照顧偏遠半島的弱勢族群不遺餘力。恆基看見偏鄉家庭的需要與課輔活動對孩子們的重要性，提供了課業上的輔助與供餐服務，減輕了偏鄉家庭的負擔。此外，恆基為提升部落兒童的閱讀風氣，特別辦裡行動閱讀書車深入部落，培養部落兒童的閱讀習慣。每週至1個定點，1年約45個地點，以每個地點閱覽人次150人計，1年將服務6,750人次。讓知識的獲得，不再因距離而遙遠。

群邑媒體集團執行長林安平表示：「希望透過此次公益活動幫助更多偏鄉兒童，而為了傳播恆基“照顧台灣尾囡仔”的理念及服務，我們特別邀請專業的影像創作團隊-見素影像共襄盛舉並協力拍攝，由《單車天使》導演-周抱樸擔任監製，新銳廣告導演-康玄蒼執導，為恆基製作了一支宣傳影片，希望透過媒體傳播的力量，喚起更多人對“偏鄉教育”的重視與關懷。」

身為台灣龍頭媒體集團，群邑員工也發揮媒體傳播的專長、行銷人員的創意及社群影響力，在活動之前，已於同仁們臉書及活動粉絲頁宣導及募款，號召親朋好友們一同響應參與。並於活動當天，以workshop方式，匯集同仁的創意自製媒體素材，同時藉由社群媒體的擴散力，把照顧台灣尾囡仔的理念散佈出去。至活動當日截止總計共募得1,117,200元，此金額已達課輔班小朋友一個月的課輔及晚餐費(NT$1,500/位，課輔班小朋友共約300位)，林安平執行長示: 「群邑同仁在短短幾天能達到這個成果，只是抛磚引玉，後續期待透過我們集團的影響力，達到更多的媒體報導、廣告及影音的擴散，獲得更多社會大眾響應。」

當日並由群邑媒體集團的大家長余湘董事長將募款所得全數捐給恆基醫療財團法人恆春基督教醫院，希望藉此提升對偏鄉兒童的教育與實質幫助。余湘董事長表示：「偏遠地區地廣人稀、幅員遼闊、交通與生活不便，教育資源一向較為不足，但教育不能等，也唯有教育可以改變人類的生活。我們希望透過這個充滿意義的活動，除了能讓群邑的全體員工學習付出與關懷，更希望藉由影片的擴散與媒體傳播的力量，匯集更多民眾愛心，讓更多偏鄉兒童有機會與閱讀當朋友，讓弱勢家庭的學童得到良好的教育與課業輔導機會。」

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(中時電子報)