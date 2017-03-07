救護車程1.5小時 讓他決定學醫回偏鄉
來自屏東牡丹鄉的原住民屏東高中考生羅和憲在繁星推薦中錄取台北醫學大學藥學系。他說，從小看到長輩因等1.5小時救護車失去急救黃金時間，決定未來回偏鄉從事醫療服務。
繁星放榜，多數的考生填志願都以未來就業為最大考量，但也有考生填志願有自己特殊的遭遇或喜好。羅和憲大學學測考67級分，繁星錄取台北醫學大學藥學系藥學組，他另外申請成功大學離島暨原住民醫事人員養成計畫偏鄉公費生。
羅和憲幼兒園以前住在牡丹鄉石門村，他說，牡丹鄉就醫必須到恆春鎮，從恆春鎮到牡丹鄉的救護車程要1.5個小時，從小看著曾祖父因等救護車而錯過救命的黃金時間，國2時，也看著祖母忍著病痛坐1.5小時的救護車到恆春的醫院醫治，讓他產生要在偏鄉從事醫療的念頭。
羅和憲國小時，父母因他們的就學問題搬到鹽埔鄉，國中時搬到屏東市，他說，自己在國中「很廢」，到高2才開始振作，「未來回偏鄉服務，是一定的」。他的導師說，羅和憲非常的努力朝著自己的理想邁進。
屏東女中黃婉詒錄取成大航空太空工程學系，她表示，高1時參加成大的單車營而認識航太系，從而對大型機械產生興趣。
以69級分錄取台大法律系財經法學組的屏東女中徐晏慈說，對於社會爭議的轟動案件判決，她常想到底是恐龍法官造成，還是民眾不懂法律，讓她想一探法律的究竟。
錄取政大哲學系的屏東女中李科嫻是少數不考慮就業問題、只選自己興趣的考生，她說，很崇拜國外一些哲學家，選擇讀哲學系時，就有想過未來會朝學術路線研究。
屏東女中趙淑英希望入學錄取台大心理系。她說，高2時，父親癌症化療需人照顧，母親因工作不能請假，她只好請假照顧父親，功課因此退步，導師才發現她的困境，雖然未能從醫，心理系也算是跟醫療有關。1060307
(中央社)
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