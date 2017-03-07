睽違25年 曾志偉一念無明奪金環獎影帝

去年金馬獎榮獲最佳新導演獎與最佳女配角獎的港片「一念無明」，演員曾志偉以本片獲得第一屆馬來西亞電影節金環獎最佳男演員獎，競爭對手包括郭富城、柯震東等。

「一念無明」繼入圍香港金像獎八項大獎後，5日晚間又於馬來西亞電影節金環獎再傳捷報，曾志偉打敗郭富城、柯震東等強敵，獲得第一屆金環獎最佳男演員獎，時隔25年再登影帝寶座，他笑說，這兩次得獎都是幫新導演陳可辛與黃進的回報。

第一屆馬來西亞金環獎5日舉行，入圍最佳男演員獎的曾志偉坦言坐在台下很緊張，因為他上次得到影帝寶座已經是25年前，這次競爭對手還包括「哭聲」韓國影帝郭度沅、影帝郭富城、台灣「再見瓦城」柯震東等。

當宣布由曾志偉得獎時，曾志偉馬上與「一念無明」中飾演他老婆的金燕玲擁抱，上台後興奮地握緊雙拳，激動表示能夠得到國際評審肯定讓他很開心，「拍了十多年戲，出席無數頒獎典禮，坐在台下還是一樣緊張」。

曾志偉也疼惜片中主演的余文樂，因為「金馬獎」、香港「金像獎」他都是角逐男配角，不想分散余文樂的票源，但「金環獎」沒男配角獎，他才提名男主角。

繼馬來西亞電影節金環獎後，「一念無明」近期將赴日本參加第12屆大阪電影節。「一念無明」也將在4月7日於台灣上映。1060307

(中央社)