郵輪星光熠熠 黃小琥ALIN海上開唱

今年郵輪市場星光熠熠，日前雄獅旅遊搶先邀請歌手黃小琥、蕭煌奇舉辦海上演唱會，歌詩達郵輪今天宣布加碼，A-Lin、戴愛玲也將登船演出。

郵輪旅遊越來越熱門，2017年公主郵輪藍寶石公主號、歌詩達郵輪新浪漫號及幸運號都將以基隆為母港，台灣旅客有越來越多不同選擇。

為了讓郵輪不只是交通工具，業者也開發不同玩法，去年雄獅旅遊就曾搶先宣布，今年6月底9天8夜的獨家航次將邀請歌手黃小琥、蕭煌奇登船開演唱會，是國內首家宣布將演唱會舞台搬上郵輪的業者。

雄獅旅遊總經理游國珍今天表示，這個9天8夜的獨家航次除了有藝人演出，更將行經鹿兒島、高知、大阪、神戶和別府，由於正好配合暑假檔期，非常受到親子族群歡迎，目前已經售出7成。

看好台灣郵輪市場，歌詩達郵輪今天也宣布加碼，歌手A-Lin、戴愛玲、林凡將分別在6月19日基隆長崎和23日基隆鹿兒島的航次登船，大秀海上好聲音，粉絲們不用熬夜搶演唱會門票，也有機會在旅途中近距離接觸偶像。

今年另一艘以基隆為母港的公主郵輪藍寶石公主號也耗資1500萬美元，打造百老匯等級的劇院，擁有200種燈光效果和25種巨型布幕，讓交通工具不再只是工具，更是娛樂。

台灣郵輪市場不只2017年精采，雄獅旅遊也和公主郵輪合作，旗下全新的盛世公主號將在2018從台灣出發，要載旅客到日本賞櫻，省去熱門時段機票和飯店費用，目前已經有高詢問度。1060307

(中央社)