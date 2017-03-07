郵輪星光熠熠 黃小琥ALIN海上開唱
今年郵輪市場星光熠熠，日前雄獅旅遊搶先邀請歌手黃小琥、蕭煌奇舉辦海上演唱會，歌詩達郵輪今天宣布加碼，A-Lin、戴愛玲也將登船演出。
郵輪旅遊越來越熱門，2017年公主郵輪藍寶石公主號、歌詩達郵輪新浪漫號及幸運號都將以基隆為母港，台灣旅客有越來越多不同選擇。
為了讓郵輪不只是交通工具，業者也開發不同玩法，去年雄獅旅遊就曾搶先宣布，今年6月底9天8夜的獨家航次將邀請歌手黃小琥、蕭煌奇登船開演唱會，是國內首家宣布將演唱會舞台搬上郵輪的業者。
雄獅旅遊總經理游國珍今天表示，這個9天8夜的獨家航次除了有藝人演出，更將行經鹿兒島、高知、大阪、神戶和別府，由於正好配合暑假檔期，非常受到親子族群歡迎，目前已經售出7成。
看好台灣郵輪市場，歌詩達郵輪今天也宣布加碼，歌手A-Lin、戴愛玲、林凡將分別在6月19日基隆長崎和23日基隆鹿兒島的航次登船，大秀海上好聲音，粉絲們不用熬夜搶演唱會門票，也有機會在旅途中近距離接觸偶像。
今年另一艘以基隆為母港的公主郵輪藍寶石公主號也耗資1500萬美元，打造百老匯等級的劇院，擁有200種燈光效果和25種巨型布幕，讓交通工具不再只是工具，更是娛樂。
台灣郵輪市場不只2017年精采，雄獅旅遊也和公主郵輪合作，旗下全新的盛世公主號將在2018從台灣出發，要載旅客到日本賞櫻，省去熱門時段機票和飯店費用，目前已經有高詢問度。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。