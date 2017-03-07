中崙市場攤商自費買油煙設備 業者不滿

台北市議員張茂楠今天指出，各大百貨美食街的油煙設備，在規劃設計時均「統一建置、維修及管理」，但市場處竟要求將落成的中崙市場攤商自費購買油煙設備，讓業者相當不滿。

位於八德路3段74巷旁的中崙市場，是台北市為了翻轉民眾對傳統市場的刻板印象的BOT案更新工程，14層建物中，市場處分得1至3樓，作生鮮、熱炒、輕食及百貨使用，預計今年6月落成，其餘樓層則為旅館、商場，建物外觀相當氣派。

但張茂楠下午指出，市場處在商場配置瓦斯管線，卻將排油煙設備定義為「生財器具」而非「固定設備」，竟要求攤商自費購買，讓不少攤商相當不滿，今天齊聚中崙市場2樓抗議。

張茂楠舉例，京華城美食街的排煙設備均統一建置、維修及管理，例如早上10點統一開啟、晚上10點統一關閉；若中崙市場的攤商個別購買，不僅品質參差不齊，屆時就連維修也是個問題。

市場處長許玄謀回應，熱食涵蓋範圍相當多，不同的品項有不同的油煙設備，但是攤商到現在要賣什麼產品仍未定案，這也是將相關設備納入「生財器具」，讓業者自行添購的原因，且後端的油煙中央處理系統均已埋設完畢，業者只需購買設備，施工接上即可。

BOT包商專案經理連炳煌解釋，不管販售任何項目，一定得購買新台幣5萬元上下的「水幕式煙罩及簡易滅火器」；販售味道較重的臭豆腐、鹽酥雞，則要加裝UV油煙設備，約6萬元；如果是鐵板燒，則需約5萬元的靜電處理器，全套購買約20萬元。1060307

(中央社)